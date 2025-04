La cagliaritana Teresa Medde campionessa europea Techno 293 a Ostia. L'atleta del Windsurfing Club conferma il primato del 2024: oro nella categoria under 19 e oro nell'assoluto.

Classe 2007, già incoronata la scorsa estate campionessa del mondo sul Lago Balaton, in Ungheria, e d'Europa ad Atene, Medde ha stravinto anche in casa.

«È stata una regata molto impegnativa data la concentrazione di prove in soli tre giorni su cinque - spiega la velista cagliaritana -. Sono molto fiera della mia prestazione, l'allenamento costante e l'impegno mi hanno portato a vincere 10 prove su 11, un risultato quasi inaspettato. In ogni prova sono riuscita a isolarmi completamente concentrandomi esclusivamente su ciò che stavo facendo raggiungendo, come ha detto il mio allenatore, uno stato di "flow" sportivo, che ha portato alla mia ottima prestazione. Sono riuscita a ottenere il titolo di campionessa europea per la terza volta nella mia vita infatti sono fierissima, continuerò ad allenarmi per il mio prossimo obiettivo: il mondiale in Galles».

Molto buone anche le prestazioni degli altri atleti del Windsurfing club con otto atleti su 12 nella top dei primi dieci di categoria, a cominciare da Vanina Bruni, nella classe Under 17, che sfiora il podio e conclude quarta solo a causa dell'esito di una protesta a terra, seguita al settimo posto da Margherita Nonnis. Negli Under 15, Francesco Cao è quinto tra i ragazzi; Vittoria Grosso sesta tra le donne. Negli under 19 argento a Kristian Porcu del Club Nautico Arzachena: sesto Riccardo Poledrini, nono Mattia Murtas.

(Unioneonline)

