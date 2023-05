Si chiude nel weekend la regular season dei campionati di Serie B di pallavolo. Nel campionato di B maschile, sono già certe della propria posizione e dei playoff il Sarroch e il Cus Cagliari. Sarroch è già matematicamente primo da settimane, ma vuole chiudere il proprio campionato con sole vittorie: per cercare di conquistare la ventiseiesima su ventisei dovrà battere anche l'Armundia Virtus Roma.

Cerca un altro successo anche il Cus, sicuro del secondo posto dallo scorso turno e che affronterà in trasferta Marino Pallavolo. Impegno esterno contro Casal Bertone anche per la Why Company Stella Azzurra di Sestu, già retrocessa.

Femminile. In B1 femminile la San Paolo insegue la salvezza sul campo della Don Colleoni. Capo d'Orso Palau affronta invece Legnano. In B2 femminile, l'Alfieri chiude in casa contro Cinisello. La Smeralda Ossi gioca in trasferta contro Transport Ripalta, così come Garibaldi La Maddalena contro Coop Novate Martesana.

