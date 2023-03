Il debutto nella poule promozione della A2 femminile di volley è un battesimo di fuoco per l’Hermaea Olbia, che domenica, al GeoPalace, affronterà la Roma Volley Club.

L’imbattuta capolista del girone B è la squadra che ha totalizzato in assoluto più punti (66) al termine della stagione regolare, traguardo che le galluresi hanno conquistato grazie al sesto posto nel girone A conquistato all’ultimo turno di campionato. Un bel banco di prova per l’Hermaea, che, però, al cospetto della corazzata capitolina, non parte sconfitta. «Stiamo attraversando un buon periodo: domenica abbiamo provato una gioia straordinaria, ma sapevamo di essere all’altezza della poule promozione», premette Sara Tajè prima di presentare la sfida.

«Non ci siamo dati particolari obiettivi per questa fase, in cui ci troveremo davanti avversari molto forti. Vorremmo continuare a giocare come nelle ultime partite, mostrando atteggiamento giusto e voglia di fare: nella regular season siamo spesso state all’altezza delle big, ma per ripeterci sugli stessi livelli non possiamo prescindere dal nostro gioco», spiega la centrale dell’Hermaea. «Siamo contente di poter giocare una gara del genere in casa. Il GeoPalace è stato un nostro fortino per tutta la regular season, e ci darà sicuramente una spinta importante», aggiunge, poi, Tajè, consapevole della forza dell’antagonista, una formazione che sta dominando il torneo in lungo e in largo.

Vittoriose anche nella Coppa Italia di categoria, le capitoline allenate da Giuseppe Cuccarini possono contare su un roster stellare, del quale fanno parte anche due ex biancoblù: la schiacciatrice Giulia Melli e la centrale Sofia Rebora. «Siamo consapevoli della grande forza dell’avversario – sottolinea in chiusura Tajè – ma confidiamo sul fattore campo e sulla spensieratezza data dalla salvezza acquisita per impensierire Roma e provare a strappare qualche punto».

Squadre in campo al GeoPalace di Olbia alle 15: arbitrano David Kronaj e Barbara Manzoni.

