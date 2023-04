Il Cus Cagliari va a caccia degli ultimi punti per blindare il secondo posto in classifica e strappare il pass per i playoff. Nella terzultima giornata di Serie B, gli universitari sfidano domenica la Lazio a Roma.

Sabato in campo le altre due sarde, entrambe in trasferta. Sarroch, già sicura del primo posto, sfida l'Amin 21 K Roma 7 Volley. La Why Company Stella Azzurra di Sestu affronta invece Anguillara.

Femminile. In B1 femminile, San Paolo sfida in trasferta Legnano terza in classifica. Capo d'Orso Palau, invece contro Enercom Fimi Crema quarta. Impegni esterni anche per le sarde di B2 femminile: l'Alfieri Cagliari contro Villa Cortese, La Smeralda Ossi contro Novate e Garibaldi La Maddalena contro Cusano.

