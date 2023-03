Tra le protagoniste del match di domenica col Roma Volley Club, la schiacciatrice dell’Hermaea Olbia Sara Fontemaggi interviene dopo il debutto nella poule promozione della A2 femminile di volley.

Con un occhio al prossimo impegno sul campo dell’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio, sconfitta dall’Itas Trentino all’esordio. Come le galluresi. «Sapevamo che l’avversario era molto forte, come dimostra il suo ruolino di marcia, eppure ci abbiamo provato fino alla fine: siamo state brave a portargli via un set credendoci e lottando su ogni pallone», dice la biancoblù, che domenica, nella gara casalinga persa 1-3 contro la corazzata capitolina, ha realizzato 10 punti, seconda per palloni messi a terra solo a Daniela Bulaich (11 punti). «Quello che volevamo era fare una buona prestazione: sono contenta che ci siamo riuscite», aggiunge.

«Personalmente, quando sono chiamata in causa cerco sempre di dare il massimo e sono contenta della prova contro Roma. Adesso, cercherò di ripetermi nelle prossime gare». A partire da domenica e dalla sfida esterna con Montecchio. «L’obiettivo è quello di provare a mettere in difficoltà le avversarie, tutte molto valide, di fare la miglior prestazione possibile e di portare a casa qualche punto», conclude Fontemaggi.

