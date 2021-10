B1 femminile. Percorso netto alla terza giornata: tre partite, nove set vinti, zero persi, per la Capo d’Orso di Palau corsara sul campo del Volpiano, 0-3 (22-25 16-25 23-25) che vale la testa solitaria del suo girone.

In vantaggio in tutti i set, le orsette hanno avuto pochissime esitazioni. Precise nei fondamentali sono apparse sempre convinte della loro forza e del loro gioco. Grazie ad una ricezione con buone percentuali, Caterina Sintoni ha trovato le compagne sempre pronte a chiudere il punto, spettacolare la sua intesa con Anna Aliberti nel gioco veloce. L’inserimento di Eugenia Ottino ha dato ancora maggiore solidità al sestetto grazie alla sua continuità in attacco e in difesa.

B2 Femminile. Vince il primo set del campionato la Corren Ghilarza sul campo dell’Alfieri AJO Energia ma deve lasciare i tre punti alla compagine Cagliaritana 3-1 (25-17 21-25 25-18 25-21). Nel bilancio della prestazione delle ragazze di Dalù ci sono ancora le troppe ingenuità e troppi punti subiti sui pallonetti avversari. In positivo l’attacco vario ed efficace soprattutto al centro. Il coach avversario Andrea Loi dovrà lavorare sull’amalgama e sul muro, mentre potrà fare affidamento su una straripante Sara Orro e una sempre positiva Alessia Fara al suo rientro all’Alfieri.

Netta ma sudata la vittoria de La Smeralda di Ossi a Roma col Revolution Volley 3-0 (23-25 22-25 25-27)

B Maschile. Va al Cus Cagliari il primo derby, corsara a Tortolì contro l’esordiente Airone 0-3 (17-25 18-25 17-25) il quale, lasciando da parte l’emozione per l’esordio nella categoria, ha dato buoni segnali positivi per il proseguo del campionato.

Vittoria in trasferta a Roma per il Sarroch, 2-3 (25-22 17-25 18-25 25-14 8-15) in una classica partita d’esordio, in cui tanti automatismi devono essere ancora affinati, contro una squadra giovane e molto agguerrita. Bloccati nel primo set i gialloblù hanno ritrovato il loro gioco brillante nei due set successivi cedendo poi nella quarta frazione al ritorno degli avversari. Solo grazie alla maggiore esperienza, la squadra isolana, è riuscita a chiudere positivamente il match nell’ultima frazione di gioco.

Non basta l’ottimo esordio dei nuovi Kolev e Battaglia alla VBA Olimpia Sant’Antioco che perde a Roma 3-1 (25-12 20-25 25-14 30-28) sprecando tanti vantaggi nel finale del quarto e decisivo set. La sconfitta non cancella la prova positiva e promettente del team, soprattutto in attacco, mentre sono apparsi evidenti i limiti a muro che raramente ha arginato l’attacco del Roma 7.

Perde in trasferta anche la Silvio Pellico Sassari ma solo al quinto set, a casa del Casal Bertone 3-2 (25-22 23-25 26-24 22-25 15-9)





