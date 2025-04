Le parole che Sophie Blasi affida ai social sanno tanto di addio. Chiusa la seconda stagione a Olbia con la salvezza anticipata e il primato nella pool, il libero della Resinglass saluta con un post su Instagram che lascia intendere che non ci sarà un terzo anno in Gallura.

«Olbia sei stata la mia casa», recita il messaggio di Blasi. «Sono state due stagioni intense, condivise insieme a tante persone. Siete stati amici, allenatori, compagne di squadra, dirigenti, tifosi e non potrò mai ringraziarvi abbastanza per l’impegno, la fiducia e il supporto che mi avete regalato».

Dunque, il passaggio che tradisce un futuro lontano da Olbia. «Custodirò per sempre nel mio cuore questa terra meravigliosa che è la Sardegna e l’affetto incondizionato della sua gente che nonostante i 3848583 km che mi separavano da Bologna, mi hanno sempre fatto sentire a casa e non mi hanno mai fatto mancare il loro sostegno. Oggi mi sento un po’ come l’ultimo giorno di scuola: felice – si legge ancora – e fiera di essere arrivata al traguardo, ma anche malinconica, con addosso quel pizzico di nostalgia che ti appesantisce il cuore». E la conclusione più chiara: «Ma è proprio vero, ogni esperienza ti arricchisce e ti prepara per la sfida successiva; porto via ricordi preziosi e lascio a voi una parte di me».

Per l’Hermaea l’undicesima stagione consecutiva nella A2 femminile di volley si è chiusa domenica a Lecco. Troppo presto per iniziare a programmare la prossima, ma stando così le cose (e salvo sorprese) tra i nuovi acquisti del club gallurese non mancherà il libero.

