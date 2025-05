A meno di un mese dal termine dell’undicesima stagione consecutiva nella A2 femminile di volley, l’Hermaea Olbia è già al lavoro per organizzare la prossima. Lo svela via social il direttore generale Michelangelo Anile, intervenuto oggi attraverso i canali ufficiali del club gallurese per fare un bilancio sull’annata 2024/25.

“La stagione appena conclusa si chiude con una nota positiva: la vittoria della Pool Salvezza. Avremmo voluto giocarci la Pool Promozione, ma è stato un campionato intenso e combattuto, e per pochi punti l’obiettivo ci è sfuggito”, spiega Anile. “Voglio ringraziare personalmente lo staff tecnico e tutte le ragazze: hanno lavorato con impegno e dedizione, giorno dopo giorno. Un grazie speciale anche ai dirigenti, che con passione e spirito di volontariato rendono possibile ogni cosa”.

Segue la notizia: “Un sentito grazie agli sponsor che ci hanno accompagnato in questo percorso: contiamo di avervi ancora al nostro fianco nella prossima stagione, che stiamo già costruendo con entusiasmo e voglia di crescere”. Non è dato sapere, non ancora, se il coach Dino Guadalupi resterà a Olbia per quello che sarebbe il suo quinto campionato di fila in biancoblù, né da quali giocatrici ripartirà l’Hermaea.

Intanto, Anile aggiunge: “Un immenso grazie ai tifosi che, chi da vicino e chi da lontano, ci sostengono con affetto e dedizione. Mi auguro che il prossimo anno il palazzetto possa riempirsi ancora di più, per vivere insieme il 12esimo anno consecutivo di Serie A: un traguardo importante, un orgoglio per tutta Olbia”.

