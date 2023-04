Sono passati appena 2 giorni dalla fine della stagione dell’Hermaea Olbia, ma forse un primo bilancio è possibile farlo. La squadra rispetto al campionato precedente ha confermato il coach Dino Guadalupi (ma una sola giocatrice, la schiacciatrice Kristiine Miilen), ha conquistato la salvezza diretta e poule promozione e si è garantita un altro anno – il decimo consecutivo – nella A2 femminile di volley. Ed è sicuramente un risultato discreto.

In un torneo caratterizzato da alti in casa e bassi in trasferta all’appello mancano proprio i punti persi lontano dal GeoPalace, dove, per la cronaca, sono cadute “big” come Itas Trentino, seconda classificata al termine della poule promozione e ora ai playoff, e Futura Giovani Busto Arsizio. Punti che, però, avrebbero potuto cambiare fino a un certo punto la storia di questa stagione, chiusa sabato in trasferta contro il Volley Soverato e un’altra sconfitta esterna.

A ben vedere, dispiace più di tutto non aver vinto una partita nella poule promozione, nella quale l’Hermaea ha conquistato un solo punto, chiudendo all’ultimo posto della classifica generale a quota 31. Considerato, però, che dall’anno scorso, quando col sesto posto le galluresi riuscirono a conquistare direttamente i playoff alla fine della regular season, è cambiato anche il regolamento, il sesto posto di quest’anno con poule promozione a seguire è una bella soddisfazione. E anche da questa considerazione si potrà ripartire per organizzare la prossima stagione, a partire dalla guida tecnica.

