Una vittoria che fa morale e classifica. L’Hermaea Olbia ritrova il successo e i 3 punti sul campo del Pescara fanalino di coda della poule salvezza di A2 femminile di volley, un risultato quello maturato al terzo turno della post season che vale quota 19 in classifica e il -3 dalla conferma della categoria.

Il 3-0 confezionato ieri al Palasport “Corrado Roma” di Montesilvano permette alla squadra di Dino Guadalupi di accorciare le distanze dal quinto posto, ultimo utile per salvarsi. Ma la strada è ancora lunga, come suggerisce Bianca Orlandi, miglior realizzatrice della sfida con le abruzzesi con 17 punti. «Sono molto contenta per la mia prestazione personale: è una vittoria importante per noi», premette la schiacciatrice dell’Hermaea, «ma da martedì si torna in palestra per lavorare sui prossimi match». A partire da quello di domenica contro l’altra cenerentola Padova, di scena domenica tra le mura amiche del GeoPalace.

Intanto, Orlandi si gode il ritrovato successo. Che mancava da un mese. «Siamo state brave a sbagliare poco e a rischiare nei giusti momenti», dice la giocatrice milanese, classe 2003. «Inizialmente abbiamo subito un po’ in ricezione e questo ci ha messo in difficoltà per l'attacco, ma una volta che abbiamo preso il nostro ritmo le cose sono andate sempre più migliorando».

© Riproduzione riservata