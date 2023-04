Sul campo dell’Itas Ceccarelli Martignacco, nel turno pre pasquale valido per la 5ª e penultima giornata della poule promozione della A2 femminile di volley, l’Hermaea Olbia sfiora il tie-break. Ma deve arrendersi, alla fine, in quattro set.

Complice un fischio arbitrale sfortunato nel punto a punto finale del parziale, vinto dalle friulane 25-23. «Peccato, perché per ammissione dell’avversario nel punto decisivo c’è stato un tocco, e non sapremo come sarebbe andata nel caso in cui il fischio arbitrale fosse andato in nostro favore», si rammarica il coach delle galluresi Dino Guadalupi. «Dispiace perché il risultato poteva essere più aperto, anche se il Martignacco – aggiunge poi il tecnico – ha sempre lottato su ogni pallone dall’inizio alla fine, per cui ritengo che il risultato sia tutto sommato corretto».

La sfida del PalaSport di Martignacco riserva all’Hermaea la quinta sconfitta di fila della post season, così l’appuntamento col successo è rimandato all’ultimo atto, che per le biancoblù si consumerà sabato in casa del Volley Soverato. Poi, per le olbiesi arriverà il rompete le righe e l’arrivederci alla prossima stagione. La nona consecutiva in cadetteria.

