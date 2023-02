Quattordicesima vittoria in campionato su quattordici partite per Sarroch, che mantiene la vetta ma soffre più del previsto contro Marino Pallavolo. La capolista del girone G di Serie B riesce ad imporsi solamente al quinto set con il punteggio di 15-10 dopo i parziali di 25-20, 23-25, 25-14, 23-25. Si tratta del primo punto perso lungo il cammino di Sarroch, che mantiene la vetta ma non più a punteggio pieno. Vince anche il Cus Cagliari lo scontro diretto contro Collialbani Genzano. Gli universitari fanno valere la legge del PalaCus con un altro bel 3-0 che consegna alla formazione di Ammendola la decima vittoria in campionato e il terzo posto in classifica.

B1 femminile. Sconfitta al tie-break per San Paolo alla ripresa del campionato di B1 femminile. Le cagliaritane sono state battute in casa da Costa Volpino dopo i parziali di 20-25, 27-25, 25-22, 20-25 e 5-16. Non ha giocato Capo d'Orso Palau che osservava il turno di riposo.

B2 femminile. È terminato al quinto set anche il derby tra Garibaldi e Alfieri giocato a La Maddalena. Ad avere la meglio sono state le cagliaritane con 15-12 nel tie-break finale dopo aver rimontato due volte nei precedenti set: Garibaldi avanti nel primo 25-21 e nel terzo 25-18, mentre l'Aflieri aveva vinto il secondo 14-25 e il quarto 11-25. Sconfitta interna per La Smeralda Ossi, che ha incassato il 3-0 dal Cinisello.

