Alla ripresa dei campionati nazionali maschili, la Leonardo perde 6-1 sul campo della capolista Petrarca. In A2 élite, nulla da fare per i cagliaritani che non sono riusciti nell'impresa di fermare la prima della classe. Di Guti l'unico gol arancionero per il momentaneo 3-1 del primo tempo. Domani si replica nuovamente a Padova per i quarti di finale di Coppa Italia: in palio un posto per la Final Four.

Serie A2 e Serie B. Il Sestu Città Mediterranea strappa la vittoria negli ultimi secondi di gara contro l'Aosta, vincendo 3-2 in casa e conquistando tre punti importanti in Serie A2. In Serie B, vittorie preziose per Alghero e Sardinia. A Usini, la Futsal Alghero vince 5-2 il derby salvezza contro il C'è Chi Ciak, sorpassando in classifica proprio la squadra di Serramanna. Approfitta dello scontro diretto il Sardinia per allontanarsi dalla zona playout grazie al 4-3 sul Real Five Rho, ora agganciato in classifica. Al PalaConi, la Jasnagora non va oltre l'1-1 contro il Mirafin. Sconfitte per Monastir (4-1 sul campo della Compagnia Malo) nel girone B e nel girone E per Elmas (5-2 in trasferta contro l'Atletico Grande Impero) e Domus Chia (8-0 in casa contro il Club Sport Roma). In trasferta contro il Cures, il Città di Cagliari trova il secondo punto del proprio campionato, pareggiando 3-3.

Serie C1. La San Sebastiano Ussana batte il Villaspeciosa 3-0 e allunga sul secondo posto in classifica, approfittando del turno di riposo del Quartu. Torna a vincere la Villacidrese con il 6-4 sull'Happy Fitness. L'Ichnos batte 6-3 la Fanni Futsal nel derby sassarese, mentre il Cus Cagliari conquista tre punti preziosi in chiave salvezza con il 5-4 sul Babylon. Rinviata Futsal 4 Mori-Futsal Villasor.

Femminile. Eliminate le due sarde ancora in corsa per la Coppa Italia di B femminile. Nei quarti di finale, la Mediterranea ha perso 6-4 in casa contro il Pero. Lo Shardana Futsal pareggia 1-1 contro la Roma, ma non basta: dopo i tempi supplementari sono le giallorosse a passare il turno grazie alla miglior posizione in classifica. Nulla da fare anche per il Cus Cagliari, che perde 3-1 il match di ritorno contro il Top Five nel primo turno della fase nazionale della Coppa Italia di C femminile. All'andata le universitarie avevano perso 2-1 a Torino.

