Prosegue, seppur con qualche rinvio, il campionato di Promozione regionale di basket.

Girone Sud. Sono i recuperi a farla da padrona. Si giocano solo due gare in calendario, ma si recuperano due partite, fondamentali per la corsa playoff. Per quanto riguarda la giornata, bella vittoria del Condor Monserrato, contro il Madas Siliqua, per 57-45. Tra i padroni di casa, Pongelli è il migliore con 16 punti. Successo di misura, invece, dello Spirito Sportivo, contro il Beta, per 49-45. Sono i recuperi a dare indicazioni importanti per la classifica. Successo per la capolista Sulcis Spes Sant’Antioco, seppur di misura, contro il Beta, per 54-56, grazie anche ai 20 punti messi a segno da Pitzalis. Vittoria ampia, invece, del Su Planu nello scontro diretto per il secondo posto contro il Sinis, per 63-29. Sulcitani che ora comandano con 30 punti, 8 di vantaggio su un gruppo di 4 squadre (Su Planu, Sinis, Condor Monserrato e Poetto).

Girone Nord. Terza sconfitta stagionale per l’Aurea Sassari, contro l’Olimpia Olbia (79-66), raggiunta in vetta così dalla Gabetti Masters, a sua volta vittorioso (68-114 sul CMB Porto Torres) a quota 28 punti. In realtà è un sorpasso: la Gabetti ha infatti disputato 2 gare in meno e ha dalla sua lo scontro diretto. Nelle altre partite solo vittorie esterne. La Demones si impone per 63-68 sull’ostico campo della Santa Croce Olbia, l’Arzachena batte a domicilio il Macomer 2.0 (62-66), e, infine, la 80&Co. Basket è corsaro sul parquet dell’Ichnos Nuoro vincendo 50-58.

