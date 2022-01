Vittoria a tavolino dell'Ilvamaddalena sull'Arbus.

I maddalenini volano così in classifica avvicinandosi alla capolista Ferrini nel campionato di Eccellenza: 3-0 il risultato a beneficio dei maddalenini, ora a quattro punti dalla vetta. All'Arbus è stato inflitto anche un punto di penalizzazione.

Il tutto per l'utilizzo l'otto dicembre scorso del difensore brasiliano Brondani tesserato irregolarmente dalla società ed ora tornato al Castiadas. Lo stesso Castiadas domenica non giocherà a Villacidro. La gara è stata rinviata per tre casi di Covid fra le fila della squadra del Sarrabus.

© Riproduzione riservata