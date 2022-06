Arrivano nuove grandi soddisfazioni per la Palla Tamburello isolana, rappresentata dall’Aeden Santa Giusta, società da oltre 30 anni ai vertici del movimento nazionale e internazionale. Nella “Spring League” Indoor di Firenze è arrivata la vittoria nel femminile e un secondo posto nel maschile.

Il successo in “rosa”. La formazione femminile, guidata da Gianni Dessì (che ricopre anche la carica di Commissario Tecnico della Nazionale) ha vinto la due giorni contro le migliori squadre della penisola. L’Aeden si è imposta, alla fine, sulla Roma Tamburello e Firenze. Un successo che potrebbe regalare l’accesso alle coppe europee. Del gruppo allenato da Dessì fanno parte la capitana Alessandra Sanna, Sara Daga, Zaira Arras, Sofia Di Massimo, Moira Meli, Sharon Camedda. “Stiamo ripartendo con un gruppo di giovanissime – commenta Dessì - che cominciano a regalarci dei risultati. Tra le nostre giocatrici una ragazza, Sara Daga (classe 2004), parteciperà al prossimo stage di ottobre con la nazionale, facendo così parte del gruppo dei migliori prospetti italiani”.

La sorpresa al “maschile”. Successo sfiorato per la squadra maschile, la Eleonora, società nell’orbita della Accademy Aeden, arrivata al secondo posto, superata in finale dalla Roma Tamburello in quella che può essere definita come la rivincita della finale femminile. “Sono molto contento dei ragazzi – commenta Dessì – è stata dura, non era un risultato preventivato e sono davvero soddisfatto della loro prestazione”. La squadra maschile era invece composta da Lorenzo Dessì, Nicola Caria, Alessio Medda, Niccolò Sani, Nicola Sulis.

