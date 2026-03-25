Virtus Cagliari ko nel recupero di San Giovanni ValdarnoSconfitta per le biancoblù, già certe della salvezza e della qualificazione ai playoff
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sconfitta senza conseguenze per la Virtus Cagliari, che nel recupero della decima giornata di ritorno di Serie A2 Femminile cede 82-69 sul campo della Polisportiva Galli Valdarno. Un passivo maturato soprattutto nel finale, al termine di una gara giocata a lungo alla pari contro una delle squadre più attrezzate del campionato.
Le biancoblù, già certe della salvezza e della qualificazione ai playoff, approcciano bene la partita e sorprendono le padrone di casa con un avvio deciso, arrivando anche sul +8 nel primo quarto (23-23 alla prima sirena).
Il confronto resta equilibrato anche nel secondo periodo, con la Virtus trascinata da una brillante Zieniewska, top scorer dell’incontro con 22 punti. All’intervallo il punteggio è in perfetta parità (44-44).
Nella ripresa Valdarno alza l’intensità e prova a prendere il controllo, ma le biancoblù restano agganciate fino al termine del terzo quarto (67-61). Nell’ultima frazione, però, la maggiore profondità del roster toscano fa la differenza: le padrone di casa allungano chiudendo sul definitivo 82-69.
Nonostante il ko, la Virtus esce dal confronto con indicazioni positive in vista dei playoff. Sabato l’ultima gara casalinga contro Livorno, poi il derby sul campo del Selargius a chiudere la regular season.
San Giovanni V.-Virtus Cagliari 82-69
Galli Valdarno: Merisio 4, Bernardi 11, Takougang 10, Ovner 11, De Cassan 14, Lazzaro 7, Celani 12, Diakhoumpa, Mosetti 13, Folcarelli. Allenatore Franchini
Sardegna Marmi Cagliari: Naczk 2, Zieniewska 22, El Habbab 7, Corda 6, Nativi 9, Gallus, Pasolini 5, Mattera 9, Tykha 4, Pellegrini 1, Anedda 4. Allenatore Staico
Parziali: 23-23; 44-44; 67-61