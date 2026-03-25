Sconfitta senza conseguenze per la Virtus Cagliari, che nel recupero della decima giornata di ritorno di Serie A2 Femminile cede 82-69 sul campo della Polisportiva Galli Valdarno. Un passivo maturato soprattutto nel finale, al termine di una gara giocata a lungo alla pari contro una delle squadre più attrezzate del campionato.

Le biancoblù, già certe della salvezza e della qualificazione ai playoff, approcciano bene la partita e sorprendono le padrone di casa con un avvio deciso, arrivando anche sul +8 nel primo quarto (23-23 alla prima sirena).

Il confronto resta equilibrato anche nel secondo periodo, con la Virtus trascinata da una brillante Zieniewska, top scorer dell’incontro con 22 punti. All’intervallo il punteggio è in perfetta parità (44-44).

Nella ripresa Valdarno alza l’intensità e prova a prendere il controllo, ma le biancoblù restano agganciate fino al termine del terzo quarto (67-61). Nell’ultima frazione, però, la maggiore profondità del roster toscano fa la differenza: le padrone di casa allungano chiudendo sul definitivo 82-69.

Nonostante il ko, la Virtus esce dal confronto con indicazioni positive in vista dei playoff. Sabato l’ultima gara casalinga contro Livorno, poi il derby sul campo del Selargius a chiudere la regular season.

San Giovanni V.-Virtus Cagliari 82-69
Galli Valdarno: Merisio 4, Bernardi 11, Takougang 10, Ovner 11, De Cassan 14, Lazzaro 7, Celani 12, Diakhoumpa, Mosetti 13, Folcarelli. Allenatore Franchini
Sardegna Marmi Cagliari: Naczk 2, Zieniewska 22, El Habbab 7, Corda 6, Nativi 9, Gallus, Pasolini 5, Mattera 9, Tykha 4, Pellegrini 1, Anedda 4. Allenatore Staico
Parziali: 23-23; 44-44; 67-61

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