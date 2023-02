L’Arborea, compagine al secondo posto del girone B di Promozione, ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore.

Sarà Virgilio Perra, tecnico esperto (in passato anche alla guida di Castiadas, Nuorese, Tortolì, Atletico Elmas e Selargius) che guiderà la squadra nelle ultime 8 giornate di campionato. Perra sostituisce Nunzio Falco, sollevato dall’incarico di tecnico della prima squadra dopo il recupero di Tonara (pareggiato 3-3).

Per il tecnico cagliaritano un compito non facile: tentare di ricucire il margine di 7 punti dalla capolista Barisardo, dopo aver occupato la vetta della classifica per gran parte del torneo. Non solo, altro obiettivo è la vittoria della Coppa Italia di Promozione, nel quale l’Arborea è pienamente in corsa dopo aver vinto la gara di andata di semifinale contro la Verde Isola (3-2). Intanto, nella giornata di ieri Perra ha diretto il primo allenamento in vista dell’esordio di domani sul campo del Posada.

