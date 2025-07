Tutto è ormai pronto, a Marrubiu, per il “Marrubiu Summer Street Basketball 3X3”.

Giovedì e venerdì, a partire dalle 18.30, nei campetti allestiti nell’area sportiva di via Brescia, un ricco programma di partite 3X3, riservate alle categorie Pro, Amatori, Under 16 Maschile e Under 18 Femminile. L’organizzazione è a cura della Polisportiva Marrubiu, in collaborazione con la “FISB”, organizzazione che si occupa della promozione della disciplina del “3X3” in Sardegna, organizzando i campionati FISB regionali.

Un circuito che porta lo streetball nelle piazze e nei campetti di 25 diverse località sarde. Centinaia gli atleti coinvolti in tutta l’isola, con l’obiettivo finale puntato sulle finali nazionali. Il programma della tappa di Marrubiu, nello specifico, prevede per giovedì 17 luglio in campo le categoria “Pro” e “Amatori”; venerdì 18, invece, le categorie “Under 16 Maschile” e “Under 18 Femminile”.

© Riproduzione riservata