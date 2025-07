Il Bonorva ha acquistato Michele Chelo, classe 1993, attaccante rapido, esperto e con un fiuto del gol da non sottovalutare. Il bomber è cresciuto nel settore giovanile della Torres, per poi passare a quello del Cagliari, dopo aver vinto – per la prima volta nella storia – il Torneo delle Regioni con la rappresentativa della Sardegna.

Con il club rossoblù, Chelo, è arrivato fino alla prima squadra. Ha poi giocato col Fertilia, con il Selargius e la Torres in Serie D, con l'Uri e il Sorso, prima di tornare alla Torres, dove ha conquistato un’altra importante promozione in Serie D.

Per cinque stagione ha giocato anche con l'Ossese, vincendo due Coppe Italia regionali. Nella scorsa stagione ha vestito i colori dell’Usinese.

