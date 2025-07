Nuova e prestigiosa tappa nel percorso professionale di Antonello Sorci. Il tecnico di Porto Torres, classe 1988, è stato nominato responsabile del settore giovanile della Reale Mutua Basket Torino, formazione di Serie A2 maschile.

Cresciuto nel vivaio della Dinamo2000 Sassari, Sorci vanta un curriculum di alto livello nel basket giovanile nazionale. Dal 2016 è Responsabile Tecnico Territoriale per la Sardegna, mentre nel 2019 ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei Under 16 con la Nazionale italiana, in qualità di assistente allenatore. In seguito ha lavorato con i gruppi giovanili d’eccellenza di Pallacanestro Brescia e del Pgc Cantù, collaborando anche con la prima squadra brianzola guidata da Marco Sodini. Nella stagione 2023/24 ha fatto parte dello staff tecnico di BluOrobica Bergamo, guidando la formazione U17 Eccellenza e ricoprendo il ruolo di assistente con l’U19 e in Serie B Interregionale.

Attualmente Sorci è impegnato con la Nazionale italiana Under 18, nello staff guidato proprio da Sodini in vista degli Europei di Belgrado in programma a fine luglio.

«Sono molto contento del ruolo che mi è stato affidato e della sfida che ci aspetta – ha dichiarato Sorci –. Il nostro obiettivo è crescere con entusiasmo ed energia, lavorando ogni giorno con qualità e attenzione al percorso umano dei ragazzi, non solo tecnico. Vogliamo costruire un settore giovanile forte, in grado di alimentare la prima squadra e diventare punto di riferimento per tutto il territorio».

© Riproduzione riservata