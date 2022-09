© Riproduzione riservata

Prima gioia per la Costa Orientale Sarda. La squadra di Francesco Loi, dopo le sconfitte con Arzachena e Pomezia, espugna (0-3) il campo della Vis Artena. Ottimo avvio di gara per i gialloblù che passano al 13' con Nurchi. Alla mezz’ora il raddoppio di Mancosu. Nella ripresa in pieno recupero il tris di Manca. Prima vittoria (1-2) anche per l’Ilvamaddalena suo campo dell’Angri. Padroni di casa avanti al 10’ con Barone. Poi la rimonta dei maddalenini con Di Pietro al 42’ e Altolaguirre al 72’. L’Atletico Uri pareggia (1-1) in casa col Nola. A sbloccarla e’ Scanu al 15’. Tre minuti più tardi il pari di Oggiano per gli ospiti. Ieri l’Arzachena ha battuto (2-0) il Cassino.