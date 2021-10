I più forti, nel golf sardo, restano Francesco Vincis e Valentina Pettinau. Entrambi giocatori dell’Is Molas Golf Club, si sono riconfermati campioni regionali assoluti al termine del torneo disputato all’Is Arenas Golf & Country Club di Narbolia.

Il torneo. Il primo giro, sabato, si era concluso in perfetta parità tra Vincis e Luca Pettinau, con 74 colpi a testa. Decisivo quindi il secondo giro. Con 77 colpi, per un totale di 151, Vincis ha staccato Pettinau (167) che, a sua volta, è stato superato per pochi punti da un tenace Gianfranco Zola (Pevero, 164). Molto combattuta anche la seconda giornata tra le donne, dove Brigitte Latif (Is Molas) ha firmato il miglior giro con 84 colpi, arrivando a far tremare la Pettinau. La campionessa uscente infatti ha totalizzato 87 colpi, chiudendo con un margine finale di appena 3 colpi (173 contro 176).

Ora Porto Cervo. Il titolo juniores va a Mario Marigo (Is Molas, 181). Tra due settimane, il circuito sardo si sposta al Pevero Golf Club di Porto Cervo per i campionati a squadre.

