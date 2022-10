Ha vinto solo l’Ilvamaddalena protagonista di una grande gara sul canpo dell’Aprilia dove si è imposta per 1-0, sfiorando anche il raddoppio. Per la squadra di Mister Gardini ha deciso Ansini. Tre punti d’oro per la matricola che balza a 12 punti alle spalle dalle grandi favorite. L'Ilva ha sfiorato anche il raddoppio con Ferlica e Seddaiu.

I locali hanno fallito il pari al 90: l'arbitro ha concesso un rigore. La palla calciata da Langhinu è stata parata da Meyri.L'Arzachena ha agguiantato il pari casalingo (2-2 col Tivoli) segnando a due minuti dalla fine un bel gol con Bonacquisti, cuore pulsante della squadra di Nappi: La squadra di Nappi è andata sotto con con gol d Lisari, riuscendo a pareggiare con Manca e facendosi poi ancora superare da un gol di Mastropietro. Nel finale il pari di Bonacquisti.

Sconfitta in casa anche dell’Atletico Uri di Massimiliano Paba, piegato per 2-3 : ospiti in vantaggio con Tribellini, pari dei locali con Brizzi. Ospiti di nuovo in vantaggio con Ingrertelli. Quindi il finale rocambolesco: l'Uri ha pareggiato all'86' con Demarcus, facendo superare due minuti dopo da Rauci per il definiitivo 2-3. Sconfitta infine della Cos, piegata per 2-1 sul campo dell’Angri nella sfida salvezza della giornata. Inutile la rete per i sardi segnata da Mancosu a dieci minuti dalla fine che ha fissato il risultato sul 2-1.

Da rilevare la espulsione dell'allenatore Francesco Loi per proteste.

© Riproduzione riservata