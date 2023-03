Terzo successo di fila per la Costa Orientale Sarda che ha sconfitto (2-1) la Palmese, quarta in classifica. Nel primo tempo, al 36’ la squadra di Francesco Loi sblocca il risultato: passaggio filtrante di Demontis per Cadau che batte Stasi in uscita. Nella ripresa, al 7’, su un cross dalla sinistra di Laringe, Laconi tocca la palla con la mano. È rigore, che Galdean trasforma. Al 21’ la Cos si riporta davanti: cross rasoterra di Demontis, De Mutiis ben appostato sul secondo palo deve soltanto spingere la palla nel sacco.

Beffa finale per l’Arzachena contro l’ex capolista Sorrento. I biancoverdi, dopo il vantaggio firmato da Lika al 5’ del secondo tempo, sono stati raggiunti dai campani al 5’ di recupero con Petito. I playoff sono a quattro lunghezze.

Ancora una pesante battuta d'arresto per l’Ilvamaddalena, caduta (2-1) nello scontro diretto col Nola. biancocelesti sono ora in piena zona retrocessione. Le reti tutte nel primo tempo. Al 29’ Palmieri porta in vantaggio i padroni di casa con una delle sue serpentine. Immediata la reazione dell’Ilva che dopo 2’ pareggia con Contucci sugli sviluppi di un calcio d’angolo. In pieno recupero il Nola trova nuovamente il vantaggio grazie ad un rigore trasformato da Sparacello.

Perde (5-1) l’Uri sul campo del Monterotondo. Le reti dei laziali sono di Di Vico al 21’ Baldassi al 51’, Meledandri al 68’ e al 69’ e Palladini all'88'. Inutile per i ragazzi di Pala il gol del momentaneo pareggio di Masia al 49’. I giallorossi restano a 30 punti con un solo punto di vantaggio dai pericolosi playout.

