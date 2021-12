Bilancio positivo per il Villasimius nella prima parte di stagione. La squadra di Antonio Prastaro occupa la seconda posizione nel girone A di Promozione. Ha un ritardo di sette punti dalla capolista Monteponi che nelle prime tredici giornate ha concesso solo tre punti. Se non fosse per i tre persi a tavolino nella sfida con il La Palma (vinta sul campo), i sarrabesi sarebbero a meno quattro. Ci sono ancora 17 gare da disputare. L’inseguimento riprenderà il 9 gennaio 2022. “Per ora siamo soddisfatti del nostro percorso”, dice Prastaro, “abbiamo creato un gruppo nuovo. L'obiettivo è quello di gettare le basi per creare un percorso vincente che duri nei prossimi anni. Stiamo dando opportunità anche a molti giovani locali di inserirsi in un campionato importante. Siamo consapevoli che dobbiamo migliorare e questo può avvenire soltanto con il lavoro”.

Il torneo? “Nel girone di andata si sono viste partite molto equilibrate in ogni giornata. Solo la Monteponi ha mostrato di essere superiore alle altre. La più forte: lo dimostra la continuità di risultati, da record. Sappiamo anche”, prosegue, “che il girone di ritorno è sempre più complicato di quello di andata. Noi affronteremo una gara alla volta e cercheremo di migliorarci”. Villasimius è un ambiente ideale per lavorare bene. “Personalmente sono molto contento del progetto Villasimius. Ho trovato persone competenti, disponibili e molto attive nel creare l'ambiente giusto per fare calcio. Ora passeremo questi giorni di festa con le nostre famiglie, augurandoci un nuovo anno con meno problematiche legate al Covid”. Il Villasimius tornerà in campo il 9 gennaio contro il Cortoghiana.

© Riproduzione riservata