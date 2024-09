I campionati regionali sardi di calcio cominciano da Villacidrese-Pirri, per il Girone A di Promozione. Sabato alle 16 la partita che avvia la stagione, come unico anticipo della prima giornata contando anche l’Eccellenza. In campo una delle favorite per la vittoria del raggruppamento, la squadra di Renato Incani che in estate ha operato in maniera massiccia sul mercato prendendo big del calibro di Carlos Mboup, Pierluigi Porcu, Mauro Ragatzu e Fabio Toro solo per citarne alcuni, contro i rossoblù di Paolo Busanca che lo scorso anno sono stati la grande rivelazione del campionato.

Eccellenza. Tutta domenica alle 16 la prima giornata del massimo torneo regionale. Ossese-Ferrini è la riedizione della semifinale playoff della scorsa stagione, mentre il Budoni (tra le grandi favorite) va a Carbonia contro i biancoblù che in coppa hanno passato il turno allo scadere ribaltando l'Iglesias nel derby da 2-0 a 2-3. Molto interessanti anche Monastir-Taloro Gavoi e Nuorese-Tempio, che vedono in casa due delle tre neopromosse, mentre l'altra proveniente dalla Promozione ossia l'Alghero comincia a Calangianus. Completano il programma Barisardo-Li Punti (al Lixius di Lanusei), Ghilarza-Villasimius e San Teodoro-Iglesias.

Promozione. Due ulteriori modifiche nel Girone A, oltre all'anticipo di Villacidro: Tharros-Atletico Masainas si gioca a Sa Rodia, mentre Selargius-Orrolese prenderà il via alle 17. Le altre sfide di domenica pomeriggio sono CUS Cagliari-Arborea, Idolo-Guspini, Sant'Elena-Lanusei, Terralba-Castiadas, Tortolì-Villamassargia e Uta-Atletico Cagliari. Nel Girone B (tutte domenica alle 16) Arzachena-Abbasanta, Atletico Bono-Siniscola, Bonorva-Castelsardo, Coghinas-Luogosanto, Lanteri Sassari-Tonara, Macomerese-Buddusò, Ovodda-Stintino, Sennori-Bosa e Tuttavista Galtellì-Usinese.

