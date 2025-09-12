Il Comitato Regionale della Figc Sardegna ha istituito per l’annualità 2025, un ciclo di corsi di formazione e aggiornamento destinati a dirigenti sportivi e tesserati delle società partecipanti ai campionati di Eccellenza e Promozione.

Il percorso formativo, reso possibile dal contributo regionale destinato al settore sportivo, ha come tema centrale: “Corso sulle modifiche dei regolamenti per la stagione sportiva 2025/2026”.

La partecipazione è considerata obbligatoria e riguarda almeno un dirigente e due tesserati (un tecnico e un capitano) per ogni società convocata.

Il primo appuntamento è fissato a Tramatza, lunedì 15 settembre 2025, con la presenza delle società interessate.

L’iniziativa rientra nell’azione di sostegno alla crescita e alla qualificazione del movimento calcistico regionale, con l’obiettivo di garantire una formazione continua e aggiornata delle figure chiave delle società sportive.

© Riproduzione riservata