Archiviate le fasi a gironi e a orologio, la C Silver di basket è pronta a tuffarsi nei playoff, momento clou della stagione nonché percorso che metterà in palio per la vincitrice l’ambita promozione in C Gold.

La Ferrini affronta l’Uri. La Ferrini Delogu Legnami, a lungo imbattuta prima di aver inanellato una serie di inattese sconfitte, si presenterà all’appuntamento con coach Marco Sassaro al timone, tecnico ex Sestu con cui, nella scorsa brevissima stagione, aveva disputato la finale contro l’Esperia, attualmente detentrice del titolo. Il cammino dell’esperta Ferrini si aprirà con la serie dei quarti da giocare contro l’Uri ottavo in classifica. Si partirà alle 18 di oggi a Quartu, con gara2 in programma in casa del Buk alle 20.30 del 18 maggio.

Gioca anche l’Esperia. La vice capolista Esperia, invece, sarà di scena alle 19 di oggi in via Pessagno contro il Cus Sassari, che ricambierà l’ospitalità alle 20 del 18 maggio. Alle 18.30 la “palla a due” del terzo quarto di finale in calendario, che vedrà il Sant’Orsola misurarsi col Veliero Calasetta sul parquet della Palestra Cus Sassari (Regione San Giovanni). Dopo il match odierno, le due compagini giocheranno gara2 in casa dei tabarchini alle 20.30 di mercoledì. Infine, alle 18 di oggi, a Ploaghe, la Sef Torres di coach Carlini sfiderà i quartesi dell’Antonianum in gara1. Il secondo incontro della serie si giocherà a Quartu alle 20.30 di mercoledì.

