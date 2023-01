Grandi sorprese, in particolare al Sud, nel campionato regionale di Promozione di basket. Al Nord, invece, tutto secondo pronostico della vigilia.

Sud. Perdono le prime due della classe (Iglesias e Jolly Dolianova) e, di conseguenza, si accorcia la classifica in vetta. Iglesias cade di misura sul campo del Basket Quartu (57-56). Partita equilibratissima, se si fa eccezione del primo quarto (chiuso 17-10). Nella frazioni centrali si procede punto a punto (34 pari al 20’ e 46 pari al 30’). Finale di gara combattutissimo che vede spuntarla i padroni di casa. E’ del Basket Quartu il miglior realizzatore, Perra con 21 punti. Il Jolly cede, tra le mura di casa, nello scontro diretto con lo Spirito Sportivo per 49-53. Ospiti che guidano nel punteggio, seppur di poco, sin dall’intervallo (27-28 al 20’). Allungo cagliaritano nel terzo quarto (37-45 al 30’) e vantaggio consolidato nella parte finale della gara. Chiudono in doppia cifra la gara Toro (Jolly) e Mancini (Spirito Sportivo) con 11 punti. Alle spalle accorcia sulla vetta anche il Sinis, vittorioso sul campo del Serramanna per 57-61. Vittoria di misura anche del Condor contro il Beta (67-65). Partita combattuta, con i cagliaritani che devono accontentarsi del miglior realizzatore della gara, Vacca con 20 punti. Colpi esterni anche di Poetto e Siliqua. I primi, trascinati da un Farci da 27 punti personali, battono il Panda 39-56, allungando nella seconda parte di gara. Il Siliqua, invece, ottiene la quarta vittoria stagionale superando a domicilio il Genneruxi per 63-67. Chiude il quadro delle gare la vittoria del Sinnai contro Terralba, per 81-60.

Nord. Non gioca la Demones Ozieri (turno di riposo) ma il suo primato non corre alcun pericolo. Era ampio, infatti, il vantaggio sulla seconda in classifica, la Pallacanestro Nuoro che, nonostante la vittoria, non riesce ad agganciare la vetta. I nuoresi sono corsari, vincendo a Sassari contro i giovanissimi del Sant’Orsola per 57-76, trascinati dalla vena realizzativa di Avila, autore di 22 punti personali. Vittoria in trasferta anche per l’Aurea Sassari, sul campo dell’Arzachena, per 53-62. Il miglior marcatore è tra i sassaresi, Della Valle con 20 punti. Rinviate, causa maltempo, le sfide tra 80&Co. Basket - Ichnos Nuoro e Nulvi – CMB Porto Torres.

