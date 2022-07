La Verde Isola fa le cose in grande e il suo mercato acquisti pare indicare un indirizzo chiaro: il club tabarchino, dopo aver conquistato a suon di vittorie la Promozione, non lascerà nulla di intentato affinchè si possa mettere piede subito (forse in un biennio?) in Eccellenza. Lo si evince dal modo in cui la formazione presieduta da Giuseppe Buzzo e condotta in panchina da Pasquala Lazzaro, ha messo a segno i primi colpi di mercato. Dalla Spagna, dopo un passaggio tramite il Toronto è arrivato il difensore centrale Ivan Cordero Cabanero, classe 1995. Poi dal Villamassargia ecco un prodotto locale molto apprezzato, un giocatore dai piedi buoni come Pierluigi Achenza. Novità importanti anche fra i pali con l’arrivo dall’Antiochense di Antonello Aste e con lui dal Cortoghiana, altro club che milita in Promozione e vivrà il derby con la Verde Isola, è giunto Luca Farris. Ma il vero boom potrebbe essere rappresentato dall’arrivo imminente di tre importanti giocatori del Carbonia che milita in Eccellenza e sta profondamente rinnovando la squadra: possibile che i destini di diversi calciatori si possano incrociare.

