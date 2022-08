Debutto in casa il 23 ottobre contro il Club Italia, prima trasferta il 30 sul campo della Chromavis Eco Db Offanengo, in Lombardia, e primo turno infrasettimanale il 9 novembre in casa dell’Esperia Cremona.

Dunque, Santo Stefano in campo, il 26 dicembre, nella tana del Club Italia, alla prima di ritorno, sosta invernale fino all’8 gennaio e ultimo atto della stagione regolare il 5 marzo nella gara esterna col Lecco. È questo un estratto del calendario dell’Hermaea Olbia, 22 giornate di campionato, tra l’andata, che si chiuderà il 18 dicembre, e il ritorno di un torneo, quello del girone A della A2 femminile di volley, che per la squadra di Dino Guadalupi si preannuncia molto intenso, con i match contro le “big” Busto Arsizio, il 23 novembre là e l’8 febbraio in Gallura, e il Mondovì, in Sardegna il 4 dicembre e in Piemonte il 19 febbraio, e una poule promozione tutta da conquistare contro avversari alla portata.

Archiviata la stagione regolare, la prima fase della post season, che decreterà la prima promossa, si svolgerà tra il 15 e il 16 aprile, mentre la seconda, che assegnerà l’ultimo slot, andrà invece in scena tra il 13 e il 14 maggio con modalità che verranno specificate la prossima settimana.

