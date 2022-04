Dopo la prima prova, corsa a Ittiri il 19-20 marzo, il Campionato Italiano Rally Cross Acisport ripartirà dalla Maggiora Offroad Arena, con due giornate di gare, domenica e lunedì.

Tra i circa 50 iscritti spicca il giovane talento sardo dell’Autoservice Sport, Valentino Ledda, che nella gara di casa si era classificato secondo nella Kart Cross tra due veterani, Marcello Gallo, primo, Riccardo Canzian, terzo. Ledda li ritroverà entrambi a Maggiora, dove saranno al via anche Vacciaga, Grieco, Giacomotti e Zopetti.

Oltre ai KartCross, in gara anche le categorie Supercar, Rx5/Supercar, Super1600, Side by Side, Supertouringcars min, min1600 e plus, categorie in cui gareggeranno, tra gli altri, i due alfieri gialloblù Arianna (nella Stc) e Rosario Corallo, al via della Super Car come Gian Maria Gabbiani, vincitore a Ittiri, e Rachele Somaschini, al debutto nel Rally Cross.

Si sommano a queste le 98 vetture in gara nel Campionato Svizzero Autocross.

Le qualifiche dell’Rx si correranno alle 16 di domenica (Q1) e alle 9 (Q2), alle 11 (Q3) e alle 14 (Q4) di lunedì., seguite, dalle 15.15 in poi, dalle Semifinali e le Finali.

© Riproduzione riservata