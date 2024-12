Nuovo acquisto per l'Amatori Rugby Capoterra. E' il 20enne inglese Angelo Charles Valentine, giocatore versatile che può essere utilizzato in diversi ruoli nella tre quarti.

Alto 180 centimetri, possiede il doppio passaporto italiano e inglese. Atletico, tenace e professionale, queste sono le sue caratteristiche principali. Bravo a puntare nell’uno contro uno, ha una forte propensione nel cercare e trovare la meta, tutte caratteristiche che saranno sicuramente fondamentali per il Capoterra del 2025.

Nato a Londra nel 2004, Valentine inizia la sua carriera rugbistica nel 2022 nell'Under 18 della London Irish Premiership Academy. Nel 2022/23 viene convocato nella Nazionale italiana Under 18 e 19 disputando diversi match. Nel 2023, entra a far parte dell’Under 22 dell'Accademia Benetton Treviso.

© Riproduzione riservata