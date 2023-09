Carbonia. Mauro Testa, del Tc Elmas, si è aggiudicato il quindicesimo torneo di tennis Città di Carbonia organizzato dal tc di Carbonia. In una combattuta finale ha avuto la meglio su Riccardo Ciulli del Tc Cagliari per 6-7/ 7-5/ 6-2. In campo femminile Alessandra Pezzulla el Tc Decimo ha sconfitto in finale col punteggio di 6-2/6-2 Francesca Monstallino del Tc Cagliari.

Finale di terza categoria, Edoardo Zolo ha superato Simone Casti mentre in quarta fascia Roberto Lisi ha avuto la meglio su Riccardo Esu, invece nel femminile Alessandra Pala ha sconfitto Viola Satta. E' stato un torneo di altissimo livello tecnico, con non pochi rappresentanti che hanno espresso il meglio del tennis isolano, raggruppatisi in questi giorni a Carbonia per una competizione che si è consolidata fra le più importanti in Sardegna.

