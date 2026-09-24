Sarà Damiano Pibia il vice-allenatore dell'Uta dopo l'esonero del duo Antonio Madau e Andrea Manca. L'ex centrocampista affiancherà Raffaele Picciau sulla panchina biancoverde per il proseguo della stagione.

Anche per Pibia è un volto familiare in casa Uta: il classe 1987 ha fatto parte della rosa utese dalla Terza Categoria. Tante presenze nel corso degli anni di risalita, tra Seconda e Prima Categoria. Più "uomo squadra" negli ultimi anni da quando l'Uta milita in Promozione. Adesso, una nuova avventura, con una nuova veste, e con la stessa voglia di far bene.

Il comunicato

«La società Uta Calcio 2020 comunica di aver affidato a Damiano Pibia l’incarico di vice allenatore della Prima Squadra. Damiano Pibia entra così a far parte dello staff tecnico guidato da Raffaele Picciau, tecnico responsabile della Prima Squadra, andando a completare e rafforzare il gruppo di lavoro. La società è lieta di accogliere Damiano all’interno dello staff e gli augura buon lavoro, con l’auspicio di iniziare insieme un percorso ricco di soddisfazioni e importanti obiettivi da raggiungere. Benvenuto nello staff, Damiano!».

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