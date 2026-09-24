Nel campionato di Eccellenza il giudice sportivo ha squalificato per due giornate due calciatori espulsi nella seconda giornata: Alessandro Mura del Bonorva 1960 e Leon Gabriel Mancini dell'Iglesias.

Due giornate di stop per Matteo Roberto Scirpoli, preparatore dei portieri dell'Ilvamaddalena 1903. Simone Marini, allenatore del Calangianus 1905 salterà una giornata.

Multe di 150 euro per Lanusei e Nuorese.

Nel campionato di Promozione il giudice sportivo ha squalificato per quattro giornate Fabrizio Canu del Thiesi per "insulti al direttore di gara", si legge nel comunicato

Tre giornate per Andrea Renzo Iesu dell'Atletico Masainas, per "colpito un avversario al petto con una gomitata". Salteranno una giornata Giuseppe Ena (Buddusò), Alessandro Sechi (Coghinas Calcio) e Alberto Pittalis (Montealma).

L'Atletico Masainas deve pagare 150 euro di multa per gli insulti dei suoi tifosi alla terna.

Il giudice ha deciso anche i ricorsi della prima giornata. Macomer Calcio–Fonni finisce 0-3 a tavolino, mentre in campo era 2-1 per il Macomer: per quattro minuti, dal 37' al 41' del secondo tempo, il Macomer ha tenuto in campo due giovani invece dei tre obbligatori. Resta invece il 3-0 di Campanedda–Ovodda: il ricorso dell'Ovodda sul giocatore Cristiano Nonna è stato respinto e la società dovrà pagare 500 euro di spese.

Il risultato di Castelsardo–Campanedda resta in sospeso, perché il Castelsardo ha annunciato un ricorso.

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