Triplo approdo dalla Sardegna alla Kings League. Samuele Curreli, Alessio Salvato e Samuele Pinna prenderanno parte alla prossima stagione del campionato di calcio a 7. L'attaccante classe 1988 vestirà la maglia dei BigBro FC, mentre i due ex Torres faranno parte della rosa dei Circus.

Curreli ai BigBro

Nuova avventura per Samuele Curreli, volto noto del calcio regionale sardo. L'attaccante di Narcao vanta una lunga esperienza tra Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. Prima di vestire la maglia della Verde Isola, con cui nella scorsa stagione si è laureato capocannoniere del Girone B di Prima Categoria con 26 gol, ha giocato con Carloforte, Barisardo, Iglesias, Guspini, Carbonia, Perdaxius, Sant'Elena, Santadi e Sant'Anna Arresi.

Per Curreli anche un'esperienza con la Nazionale italiana di calcio a 8. Dopo le buone prestazioni nel campionato di Legacalcioa8 Sulcis, era stato convocato dal ct Daniele D'Orto per prendere parte alla Nations League disputata a Belgrado in Serbia. Ora per lui si aprono le porte dei BigBro FC, club presieduto dallo streamer Dario Ferracci, in arte Moonryde, e nel quale militano anche alcuni ex calciatori di Serie A come Alessandro Florenzi e Davide Moscardelli.

Salvato e Pinna ai Circus

Destinazione Circus invece per Alessio Salvato e Samuele Pinna, due giocatori con un passato alla Torres. Il portiere milita attualmente in Serie D con l'Albalonga e ha difeso i pali dei rossoblù sassaresi dal 2021 al 2023, totalizzando 59 presenze tra Serie D e Serie C. Nella passata stagione ha inoltre giocato con il Latte Dolce, collezionando 31 presenze. Pinna ha invece vestito la maglia della Torres fino al 2023. Il centrocampista classe 2001 ha raccolto 73 presenze tra Serie D e Serie C con i rossoblù, realizzando 8 gol e 3 assist. In Sardegna ha giocato anche con l'Atletico Uri, con cui ha totalizzato 7 presenze in Serie D, ed è attualmente svincolato. Salvato e Pinna troveranno ai Circus anche un altro volto sardo: Marco Migaleddu, content creator che all'interno del club ricopre il ruolo di vice allenatore e match analyst.

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