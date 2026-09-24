Termina dopo pochi mesi l’avventura di Facundo Cabrera con la maglia dell’Ossese. Il calciatore non farà più parte della rosa bianconera e farà ritorno al Città di Castello, club di Eccellenza umbra.

La separazione è arrivata di comune accordo con la società: motivi personali e familiari hanno infatti spinto Cabrera a chiedere la risoluzione del rapporto con il club. L’Ossese ha salutato il giocatore ringraziandolo per il periodo trascorso in bianconero e augurandogli il meglio per il futuro professionale.

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