L’Uta ufficializza l’acquisto di Marco Cirina dall’Asseminese. Un altro colpo in entrata (il quinto ad oggi) per i biancoverdi che si assicurano le prestazioni del difensore classe 2002. Cirina è stato sicuramente uno degli elementi fondamentali della retroguardia del tecnico Garau, contribuendo pienamente al settimo posto nel Girone A della Prima Categoria.

Adesso un’esperienza tutta nuova in casa Uta sotto la guida di Carlo Saba, pronto a lottare per la salvezza all’esordio in Promozione del club. Oltre Cirina, di recente, l’Uta ha ufficializzato l’acquisto di Silvio Fanni, sempre proveniente dall’Asseminese.

Marco Cirina, inoltre, avrà anche il ruolo di allenatore per i Piccoli Amici 2018/2019 (ultimo ramo del settore giovanile dell’Uta) dove ha avuto esperienze anche in quest’ambito.

