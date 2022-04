Una Techfind Selargius in grande spolvero si è imposta per 58-75 nel derby sardo col Cus Cagliari, recupero della 21ª giornata dell’A2 femminile di basket. E se alla vigilia ci si aspettava un match punto a punto, il campo ha raccontato una storia diversa. E adesso, a una giornata dal termine della stagione regolare, il futuro delle squadre è ancora tutto da scrivere. Appaiati a quota 24 punti, il San Salvatore è ottavo e precede il Cus, ma entrambi i club possono ancora ambire a un posto nei playoff e devono vincere per avere la certezza di scansare i playout, perché non hanno ancora la salvezza matematica in tasca.

La gara. Una partenza sprint ha permesso alle giallonere di coach Fioretto di scavare il solco nel primo quarto, finito 11-19, vantaggio ritoccato prima del giro di boa, a cui le cussine sono arrivate sotto 27-37. Dopo l’intervallo la Techfind ha cercato lo strappo definitivo, allungando fino al +19 (27-46 al 4’). Nel frattempo coach Xaxa è stato espulso per proteste e, con la squadra affidata al vice Andrea a Ghiani, la terza frazione è andata in archivio sul 41-53. Prosperi, Striulli e Caldaro hanno poi provato a tenere il Cus in scia, ma le selargine, trascinate da una El Habbab incontenibile su tutti i fronti, hanno mantenuto il controllo della gara e chiuso i conti sul 58-75.

La Techfind ha archiviato l’incontro tirando col 62% da due, 45% da tre e 66% dalla lunetta, unica percentuale in cui le cussine hanno fatto meglio (70%), mentre si sono accontentate del 38% da due e del 28% dall’arco.

Travolgente El Habbab (21 punti, 7 rimbalzi), determinanti Cutrupi (12 punti, 14 rimbalzi e 40’ in campo), Konstantinova (13 punti, 6 rimbalzi) e la capitana Ceccarelli (17 punti, 4 rimbalzi). Nel Cus in doppia cifra Caldaro (13 punti, 5 rimbalzi), Striulli (10 punti, un rimbalzo) e Puggioni (11 punti).

I commenti. Un successo netto che ha sorpreso anche l'entusiasta coach Fioretto. “È stata una partita bellissima. Avevamo studiato delle soluzioni anche per giocarcela punto a punto ma non sono servite perché siamo partiti bene e questo ci ha dato sicurezza e fiducia”, ha sottolineato il coach selargino. “Tutte le ragazze hanno dato un contributo davvero notevole, El Habbab è stata mostruosa, Ceccarelli ha fermato Striulli, Konstantinova ha una grinta e dei numeri pazzeschi”. Il responsabile del settore basket del Cus, Mauro Mannoni, ha reso onore al San Salvatore: “Era una partita impegnative e le ragazze hanno dato tutto. Onestamente non ci aspettavamo di trovare un’avversaria così in forma, capace di punirci in maniera chirurgica in ogni nostra sbavatura. Una partita così era davvero difficile da prendere, il merito va dato anche al Selargius per aver giocato una gara quasi perfetta”.

