«Raccontare di Tore Burruni non è solo un dovere, ma è soprattutto un obbligo ricordare le sue gesta e i suoi valori che attraverso lo sport ha vissuto e testimoniato. E quindi questa una maniera di dare la possibilità a chi non l'ha conosciuto di poter rappresentare gli stessi valori: lo sport è una palestra di vita e il pugilato lo è ancor di più, educa all'attenzione, al rispetto. Qualunque persona che ha vissuto quei valori attraverso lo sport è un bene per la collettività, è un valore aggiunto per la città». Così il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto ha voluto salutare l'evento che suggella il trasferimento di proprietà della statua di Tore Burruni al Comune di Alghero. Un atto simbolico, che l'Aps Tore Burruni ha voluto formalizzare con il primo cittadino, nella sala Mosaico del Museo della Città, poco prima dell'inaugurazione della mostra "Una statua per Tore. Da un sogno al Monumento", esposizione di cimeli e trofei appartenuti al campione, tenutasi nei giorni scorsi.

Presente il presidente del Consiglio Comunale Mimmo Pirisi, che ha ricordato il periodo che Burruni ha trascorso nella borgata di Santa Maria La Palma, «dove era diventato un punto di riferimento per tutti, grazie alle sue doti umane».

Carlo Branca, presidente dell'Associazione, ha sottoscritto l'atto che dona la statua alla città, sottolineando «la grande partecipazione delle Istituzioni e di tanti privati che hanno voluto contribuire alla realizzazione della statua. Un sogno che è diventato realtà e che presto si concretizzerà finalmente con il posizionamento dell'opera».

Presente alla firma anche Gianfranco Burruni, figlio di Tore, che ha voluto ricordare l'iter che ha portato alla realizzazione della statua e di quanto sia stato determinante il movimento d'opinione popolare che ha spinto l'Associazione a raggiungere l'obbiettivo e di come sia ora più agevole arrivare alla conclusione del percorso verso il posizionamento, poiché l'opera diventa proprietà comunale.

«Siamo orgogliosi di questa iniziativa e adesso dovremo interloquire con tutti gli enti per arrivare in tempi brevi all'installazione della statua», ha aggiunto in conclusione il sindaco Cacciotto.

