In attesa che si riaccendano i semafori e riprendano a sventolare le bandiere a scacchi, è stato definito il nutrito e variegato calendario AciSport 2022. Il compito di aprire una stagione che, come vedremo, sarà ricca di eventi di caratura internazionale o validi per i titoli Tricolori, toccherà al Campionato Regionale Karting il prossimo 21 febbraio, sul tracciato di Girasole. A chiuderla, invece, sarà il 4º Challenge Riviera del Corallo, data del Campionato Italiano in programma ad Alghero l’11 dicembre.

Gare internazionali. Come di consueto, dal 2 al 5 giugno sbarcherà in Sardegna, stavolta con base ad Alghero, il Mondiale Rally. Il Ris sarà ancora una volta un interessante banco di prova per i piloti e scuderie impegnate nella lotta al titolo iridato che si è aperta lo scorso fine settimana a Monte Carlo. In Costa Azzurra, l’era dell’ibrido è stata battezzata dal “Cannibale” Sebastien Loeb, che navigato dalla professoressa Isabelle Galmiche ha bagnato con una vittoria, l’ottantesima in carriera, l’esordio della Ford Puma Rally 1. Il pilota francese, nove volte campione del mondo, farà tappa in Sardegna anche un mese prima, il 7-8 maggio, stavolta per l’Extreme E, serie internazionale riservata ai suv elettrici che tornerà sull’Isola dopo avervi fatto tappa lo scorso ottobre, in occasione della prima stagione. Di oggi la notizia della conferma in blocco del team di Lewis Hamilton, l’X44, che come nel 2021 si affiderà all’eterno Loeb e alla spagnola Cristina Gutiérrez. Titolazione internazionale anche per la Regolarità a Media abbinata al 4º Rally Internazionale Storico Costa Smeralda, che sarà valida per il Campionato Europeo Fia e si correrà, proprio come il Rally e la Regolarità Sport, l’8-9 aprile con base a Porto Cervo.

Infine, il 10º Rally Terra Sarda, in programma l’8-9 ottobre, sarà una delle date della serie Europea Ter.

I Rally. Oltre ai già citati Extreme E (7-8 maggio) e Rally Italia Sardegna (2-5 giugno), spiccano il Rally Cross Rx Italia di Ittiri, che farà la prima tappa in Sardegna il 20 marzo e sarà valido per il Tricolore e tornerà poi il 4 settembre, sempre a Ittiri. L’8-9 aprile si correrà il 5º Rally Internazionale Storico Costa Smeralda (8-9 aprile), valido per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche. Il 18/9 sarà la volta del 19º Rally del Vermentino, valido per il Campionato Italiano Rally Terra e Coppa Rally di Zona. Nella stessa data, la Rassinaby Racing organizzerà anche il Baja Terre di Gallura, gara di cross country.

L’8-9 ottobre riflettori accesi sul 10º Rally Terra Sarda (moderne) e sulla 2ª edizione del Rally Terra Sarda Storico, entrambi organizzati dalla Porto Cervo Racing. Infine la grande novità, il ritorno del XXVI Rally Golfo dell’Asinara, firmato Ac Sassari.

Le Cronoscalate. Svetta la 61ª Alghero-Scala Piccada a fine luglio (31/7), che sarà valida per il Trofeo Italiano Velocità Montagna, serie cadetta, e prima riserva del massimo campionato, il Civm. A novembre, invece, occhi puntati sulla 6ª Cronoscalata di Tandalò (20/11), prova del Campionato Italiano Velocità su Terra e, come di consueto, abbinata all’atipica sperimentale. Iscritte a calendario da Ac Cagliari anche due salite non titolate, la San Gregorio-Burcei (22/5) e l’Iglesias-Sant’Angelo (2/10).

Le Regolarità. Oltre alle già citate Regolarità a Media e Sport Auto Storiche del Costa Smeralda (8-9 aprile), in programma ad Alghero, il 12 giugno, la Baia delle Ninfe, che prevederà la Regolarità Classica Auto Moderne e Storiche (entrambe Campionato Italiano) e Turistica. Entrambe le gare sono organizzate dall’Ac turritano.

Gli Slalom. La stagione dei birilli si aprirà il 3 aprile con l’11º Guspini-Arbus, seguito dal 5º Slalom di Loceri, fissato per il primo maggio e titolato per il Campionato Italiano (1/5). Il ricco calendario prevederà poi il 13º Gusana-Gavoi (29/5), la 23ª Serredda-Ittiri (Coppa Italia, 12/6), il 4º Stazione-Pattada (26/6), il 2º Città di Bultei (10/7), il 20º Città di Osilo (24/7), il 6º Città di Cossoine (7/8), il 2º Città di Usini (28/8), Buddusò (11/9), Villanova Monteleone (25/9), il 2º Città di Oliena (16/10) e il 7º Città di Dorgali (23/10).

Il Karting. Il Campionato Regionale Karting prevederà due tappe a Girasole (21/2 e 3/7), tre ad Alghero (20/3, 29/5, 9/10) e le new entry Tramatza (24/4) e Sestu (4/9). La città catalana, tuttavia, ospiterà anche altri due eventi, il Trofeo Primavera (20/3) e la Coppa Sardegna (27/11).

I Challenge. Quattro i Formula Challenge iscritti a calendario. Si partirà con Tramatza (15/5) e Sassari (17/7), seguite da Girasole (Ogliastra, 27/11) e Riviera del Corallo (11/12).

