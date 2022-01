Una difesa super, un collettivo che gira a mille. Sassari travolge Brindisi 102-75 ribaltando ampiamente il -9 incassato all'andata. Successo scintillante quello della squadra di Bucchi che a partire dal secondo quarto difende benissimo e annichilisce Brindisi. In una prestazione robustissima del collettivo, da segnalare anche i 15 assist di Robinson.

Coach Bucchi rimette Mekowulu in quintetto. Il nigeriano si batte ma Nick Perkins segna 13 punti nel primo quarto. Robinson e l'energia in area di Burnell consento al Banco di tenere in equilibrio il match: 7-4 al 4' e 21-24 alla fine del quarto con un quinteto altissimo e pesante di Brindisi che fa debuttare Alessandro Gentile come guardia.

Logan dà lezioni di arresto e tiro in arretramento, Bendzius imbavaglia Adam e segna la tripla del +4 al 14'. Si difende forte, ma Sassari difende molto bene e ha un Bendzius letale dall'arco: 42-36 al 19'. Il +9 all'intervallo lo siglano dalla lunetta Treier e Robinson.

Al rientro sul parquet la difesa biancoblù resta aggressiva ed efficace: Bendzius prima e Robinson e Burnell poi fanno volare Sassari sino al +17 del 27'. Due bombe di Gaspardo impediscono che la partita sia già finita. L'ultimo parziale dice 73-59 per la Dinamo.

Nell'ultimo quarto Robinson e Bendzius danno spettacolo e la vittoria diventa roboante.

I tabellini

Sassari: Logan 17, Robinson 20, Kruslin 6, Gandini ne, Devecchi, Treier 2, Chessa ne, Burnell 19, Bendzius 21, Mekowulu 11, Gentile 3, Diop 3 All. Bucchi.

Brindisi: Adrian 4, J. Perkins 18, Gentile 10, Zanelli ne, De Donno ne, Gaspardo 14, Ulaneo ne, Redivo 2, Chappell 7, Udom 3, N. Perkins 17 All. Vitucci.

