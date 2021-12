A Nuoro, dal 10 al 12 dicembre, è in programma la prima edizione della manifestazione “Una Barbagia di sport”, organizzata dall’A.s.d Isola dello Sport, con il patrocinio dell’assessorato al Turismo della Regione e del Comune di Nuoro che prevede tre giornate di sport dedicate agli appassionati di grappling e brazilian jiu-jitsu, Tra gli appuntamenti ci sono No-Gi e The Calling.

Il No-Gi è una competizione sportiva di grappling, ramo del brazilian jiu-jitsu che prevede lotte senza kimono, No-Gi appunto. È diviso in due classi di esperienza: classe B e classe A, distinte per peso degli atleti.

Il The Calling, alla sua seconda edizione, è un camp di seminari sul brazilian jiu-jitsu per agonisti e amatori tenuto da tre ospiti di rilievo nel panorama del brazilian jiu-jitsu regionale e nazionale. Le iscrizioni scadono il 5 dicembre. Esauriti invece i posti per il Trofeo Power dedicato alla pesistica.

