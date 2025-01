Colpo in entrata per la Nuova Icom Selargius (Serie A2 Femminile). Alla corte di coach Maslarinos approda l'ala forte Francesca Pia D’Angelo, reduce dall’esperienza con la Cestistica Spezzina, sempre in A2.

Originaria di Avellino, classe 2001, D’Angelo ha maturato le prime esperienze giovanili ad alto livello con Battipaglia, Stella Azzurra Roma e Mirabello, prima di esordire giovanissima in Serie A1 con la Pallacanestro Vigarano (stagione 2018/19). Le sue capacità hanno quindi attirato le attenzioni della Bcc Castelnuovo Scrivia, formazione con la quale ha militato per tre annate. Nell’estate del 2022 l’approdo a Umbertide (sempre nel torneo cadetto), dove ha fatto registrare 13,4 punti e 8,6 rimbalzi di media nella prima stagione. A La Spezia, infine, viaggiava a 9,5 di media con 8,2 rimbalzi. D’Angelo arriverà a Selargius nella giornata di venerdì e da sabato sarà regolarmente aggregata al gruppo.

«Sono stati tanti i motivi che mi hanno spinto ad accettare la proposta di Selargius», afferma D'Angelo. «Innanzitutto è sempre stata una società che ha puntato in alto, ben organizzata e una buona piazza per il basket femminile e questo non è da poco ai giorni nostri. Inoltre per me sarà una nuova sfida e non vedo l’ora di cominciare. Mi ritengo altruista in campo ma anche fuori. Mi piace fare gruppo, perché penso che questo elemento sia alla base di ogni squadra che si rispetti. Nonostante sia arrivata a metà stagione darò il massimo per inserirmi al meglio e dare il mio contributo per questo campionato. L’obiettivo è quello di arrivare più in alto possibile e toglierci delle soddisfazioni. Ciò che ho notato giocando contro il San Salvatore è il calore del pubblico e dei tifosi, sempre presenti al di là dei risultati. Non vedo l’ora di conoscerli in campo e di iniziare questo percorso».

