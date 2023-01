Un gran Cus Cagliari ha sfiorato il colpaccio sul campo del Patti, quarta forza del torneo, e ha mostrato di avere le carte in regola per poter risalire la classifica del girone Sud dell’A2 femminile di basket, dove attualmente occupa l’ultimo posto con appena due punti all’attivo.

Il “derby delle isole” è andato alle siciliane, che si sono imposte per 71-67, ma fino a 30” dalla sirena le cagliaritane erano avanti e a un passo dalla seconda vittoria stagionale. «Abbiamo fatto una buona gara e dominato per larghi tratti, alla fine la gara è stata decisa episodi. Credo che una prova così possa darci fiducia», ha sottolineato coach Federico Xaxa.

La gara. Gagliano e Stawinska hanno aperto i conti con un parziale di 0-7 per il Cus, annullato poi dal Patti, che in 5’ ha siglato il 20-14 di fine primo quarto. Targata Cagliari, invece, la seconda frazione, in cui l’azione corale delle ospiti, che hanno concesso 15 punti e ne hanno segnato 31, arrivando così al giro di boa con un ghiotto +10 sul taccuino (35-45). Dopo l’intervallo, però, il Patti ha concesso solo due punti alla capitana Striulli e cinque a Stawinska, mentre in avanti ha saputo fare la differenza ed è arrivato al 30’ sotto di uno (51-52). La reazione delle messinesi non ha destabilizzato le cussine, che nell’ultimo quarto hanno tentato di nuovo l’allungo, riuscendo a siglare il +8 con la tripla di Giangrasso (59-67 al 36’), che sarà però l’ultimo centro del Cus. Negli ultimi minuti, a segnare saranno le padrone di casa, che negli ultimi 30” di gioco firmeranno il sorpasso con Sarni e Moretti.

La sosta, e il rientro di Erika Striulli, hanno giovato al sodalizio universitario. La capitana ha giocato per 25’ e chiuso con 6 punti, 6 assist e 3 rimbalzi. Top scorer Stawinska (20 punti, 6 rimbalzi), medie positive al tiro per la squadra (51% da 2, 36% da 3 e 72% in lunetta). Tra le siciliane, determinanti Miccio e Pilabere, autrici rispettivamente di 23 e 18 punti.

Il campionato. Ieri la Techfind Selargius aveva battuto la Stella Azzurra Roma per 77-64 ed era balzata a quota 16 punti. Adesso le due portacolori sarde si concentreranno sui prossimi impegni, che nel prossimo weekend vedranno le giallonere impegnate in casa col Firenze e il Cus Cagliari in trasferta a Umbertide.

Alma Patti-Cus Cagliari 71-67

(20-14; 15-31; 16-7; 20-15)

Alma Basket Patti: De Giovanni 8, Moretti 6, Pilabere 18, Miccio 23, Sarni 12, Francia 2, Morabito ne, Bardarè 2, De Lise ne, Sciammetta. Allenatrice Mara Buzzanca.

Cus Cagliari: Puggioni, Giangrasso 13, Gagliano 11, Stawinska 20, Striulli 6, Paoletti 10, Caldaro 5, Venanzi ne, Saias 2, Scanu ne, Usai ne. Allenatore Federico Xaxa.

