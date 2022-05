La lotta stile libero continua a regalare soddisfazioni e medaglie alla Sardegna.

Ai Campionati Italiani U20, disputati sabato 7 al PalaPellicone di Ostia, si sono distinti i fratelli Simone e Denise Piroddu. Il primo, cresciuto nell’Athlon Sassari e ora portacolori dell’Esercito, era già campione italiano assoluto nei 57kg e ora si è aggiudicato l’oro nella stessa categoria dopo aver vinto quattro combattimenti per manifesta superiorità. La sorella Denise, campionessa italiana U17, ha conquistato l’argento nei 59 kg dopo aver vinto tre combattimenti e perso la finale contro la torinese Ilaria Salvaterra. L’Athlon ha portato a casa anche il 5º posto di Emanuele Masia nei 92 kg, mentre nei 97 kg ha brillato Davide Cossu della Shardana Silanus, che pur gareggiando in una categoria sottopeso e condizionato dal riacutizzarsi del dolore alla spalla, ha messo al collo la medaglia d’argento arrendendosi solo in finale al torinese Aldo De Vita. Fuori al primo turno, invece, Simone Pireddu, Diego Pes, Fabrizio Arca e Fabio Onida. Tuttavia, nel 2022 il cammino della Shardana si sta rivelando più che positivo: sono già sei le medaglie conquistate (3 argenti e 3 bronzi), per un totale di 59 punti che la proiettano al primo posto in Sardegna.

Soddisfazioni anche per la Gigliotti Nuoro, che con il debuttante Paolo Piredda ha conquistato un buon 4º posto nei 125 kg. Il team nuorese ha preso parte anche ai Campionati Italiani Veterani, disputati il 6 maggio, e ha ottenuto un bronzo nei 78 kg con Giacomo Sanna e un quinto posto nei 70 kg con Giovanni a Andrea Gigliotti.

Judo. Per la Polisportiva Gigliotti gli ultimi weekend sono stati particolarmente positivi anche nel judo. Lo scorso 30 aprile, al1º Gran Prix Nazionale di Judo Master Italia, disputato in Brianza, i nuoresi hanno ottenuto quattro medaglie e la qualificazione agli Europei che si disputeranno a giugno in Grecia. Edoardo Gigliotti ha conquistato l’oro nei 100 kg, Giovanni Gigliotti il bronzo nei 73 kg, Fabrizio Mori e Marco Gigliotti entrambi il bronzo nei 90 kg.

“Una grande soddisfazione, sono risultati prestigiosi resi possibili anche grazie alla disponibilità del Comandante dei Vigili Urbani di Sassari, che ha messo a disposizione la palestra del Comando per gli allenamenti”, ha sottolineato entusiasta Marco Gigliotti.

© Riproduzione riservata