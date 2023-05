Luca Arrigoni e Daniel Jung si sono aggiudicati la durissima Linas Ultras Skymarathon, seconda tappa del circuito di Coppa Italia FISky. I due atleti hanno tagliato il traguardo assieme dopo 7 ore 21 minuti e 31 secondi, firmando anche il nuovo record che apparteneva a Franco Collè. Hanno corso per ben 58 chilometri con 5200 metri di dislivello positivo. Alle loro spalle, staccato di 18’ e 25’’, Nicola Bassi della Bergamo Stars atletica.

Nella categoria femminile, successo per Katarina Sulikova col tempo di 10 ore, 21’ e 09”. Al secondo posto la tedesca Carina Veit (12 ore, 21’ e 40”) e terza piazza per Cristina Soddu del Margiani Team (12 ore, 41’ e 40”).

Nella classica Villacidro Skyrace (21,8 chilometri con 1915 metri di dislivello positivo), vittoria per il maceratese Giacomo Forconi della Asd Space Running che ha tagliato il traguardo dopo 2 ore, 25’ e 42”. A seguire il trentino Mirco Becherini (2 ore, 34’ e 37”) e in terza posizione Marco Marras (2 ore, 46’ e 03”) del Margiani team.

Tra le donne, primo posto per la bergamasca Daniela Rota del team Scott Italia in 2 ore, 55’ e 56” davanti a Stephanie Jimenez che ha chiuso in 3 ore, 16’ e 05”. Terza Valeria Billeci del Margiani Team (3 ore, 19’ e 20”).

Per la prima volta si è disputata la Villacidro Short Trail (7 chilometri con 390 metri di dislivello positivo). Nella categoria maschile si è imposto Sohannes Nussbaumer che ha preceduto il sedicenne di Sinnai Nicolas Orrù. Terzo Marco Porcu. Mentre il podio femminile è così composto: prima Ludovica Marini, seconda Rosalba Miscali e terza Katia Teresa Contini.

Successo pure per la manifestazione non competitiva dedicata ai bambini con ben ottanta partecipanti.

L’organizzazione è stata come sempre perfetta in questa gara unica per il suo genere in Sardegna. «Questa atmosfera di magia, allegria e convivialità che si crea ogni anno attorno alla Villacidro Skyrace è soprattutto merito degli atleti – si legge nel comunicato –- Le parole degli atleti ne sono la testimonianza e sono lo stimolo a guardare con fiducia al 2024. Possiamo migliorare ancora, sognare in grande e dimostrare quanto la nostra comunità sia unita e coesa attorno a questo evento».

© Riproduzione riservata