L'attesa è grande: domenica il Monastir si gioca la stagione e lo storico salto in Serie D, ospitando la Vianese per il ritorno della finale.

All'andata in Emilia Romagna la squadra sarda allenata da Marcello Angheleddu ha perso per 2-1: il Monastir dunque deve solo vincere.

Il regolamento stabilisce che in caso di parità nel punteggio fra le due gare, verranno disputati due tempi supplementari. Perdurando il pari, saranno i rigori a decidere la squadra da promuovere in Serie D. Nell'occasione, come stabilito dalla Figc, i due allenatori potranno fare sei sostituzioni. Atteso il pubblico della grandi giornate. Fischio d’inizio alle ore 15,30.

